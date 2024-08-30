Боррель: ЄС підготував для України 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона

За словами головного євродипломата, промисловість все ще набирає обертів.

Європейський союз підготував для України 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас промисловість набирає обертів. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - сказав він.

За його словами, промисловість країн Європейського союзу ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується. Боррель зазначив, що наполягатиме на підтримці України в майбутньому.

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"Ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії", - зазначив дипломат.

Окремо Боррель підкреслив, що ЄС не хоче вступати у війну з Росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Наразі відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. Триває обговорення створення координаційного центру в Україні.

Дипломат також повідомив, що буде збільшено кількість українських військових, які навчаються в ЄС - до 60 тисяч військових.

Снаряди для України - новини

Днями США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у 150 мільйонів доларів. Основну частину пакету складають боєприпаси різних типів - ракети для комплексів протиповітряної оборони. боєприпаси для систем HIMARS, ракетні системи, артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ. Видання Euractiv зазначило, що до кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тисяч артилерійських снарядіву рамках допомоги від Чехії.

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