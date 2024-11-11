До кінця року планується поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Європа вже майже виконала свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Як розповів глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю УП, поставки снарядів вже "дуже скоро" перевалять за мільйон.

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів", - розповів він.

Боорель визнав, що ЄС не вдалося дотримати зобов'язання досягти обіцяного рівня поставок до весни, однак Європа врешті змогла значно прискорити виробництво.

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"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", - заявив він.

Він зазначив, що на додаток до цього є багато боєприпасів, які були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членам. До того ж працює чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України, "хоча і не так швидко, як ми очікували".

Щодо наступного року, то дипломат сподівається, що Європа зможе постачати Україні таку ж кількість боєприпасів.

"Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність", - підкреслює він.

Снаряди для України

У 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон снарядів до весни 2024 року, але по факту вдалось передати лише половину обіцяного через проблеми з виробництвом.

У серпні Боорель повідомляв, що Україна отримала вже 700 тисяч снарядів, і європейська ромисловість набирає обертів.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що наступного року промислові потужності РФ дозволять їй виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, аніж усі країни Європейського Союзу разом узяті.

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