Володимир Зеленський вдячний Сполученим Штатам.

Президент України Володимир Зеленський вірить, що програма ленд-лізу допоможе в боротьбі проти російських загарбників, як свого часу проти нацистів у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії, проти російських загарбників. Яка дуже допомогла в боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни"- наголосив Зеленський.

При цьому додав, що зараз ленд-ліз допоможе здолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти України на українській землі.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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