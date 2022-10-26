Свідомі громадяни повідомили про рух "Калібру".

В Україні вперше збили ракету за допомогою повідомлення в додатку "єППО". "Калібр" летів на низьких висотах, тому його не вдалося засікти. Про запущену ракету ЗСУ дізналися завдяки уважним громадянам.

Інформацією про це поділився один з творців додатку Геннадій Сульдін на своїй персональній сторінці на Facebook.

"22.10.22 вранці на півдні України відбулося перше бойове застосування додатку "єППО" по російській крилатій ракеті. "Калібр" летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфу місцевості локально не спостерігався. Але кілька пильних громадян побачили бля*іну і сповістили військових за допомогою програми "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказівки, мали достатньо часу і без зайвих проблем, як на тренажері, збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла", — написав Сульдін.

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Розробник програми також уточнив, що для військових дуже важливо отримувати дані з сільської місцевості. Ракети часто летять у низинах над малонаселеними районами. Тому жителям на цих територіях варто користуватися "єППО" і розповісти про нього друзям, знайомим і рідним.

Обстріли України 22 Жовтня: що відомо

У цю дату Росія влаштувала масований ракетний терор. Основною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Попадання було зафіксовано у Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Волинській областях. Енергетичний об'єкт в Луцьку був повністю знищений і не підлягає відновленню.

Обстріл призвів до перебоїв зі світлом і водопостачанням у багатьох населених пунктах. Після цього ситуація з віяловими відключеннями електрики тільки погіршилася.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 22 жовтня російські окупанти здійснили 57 ударів по Україні — 32 ракетних та 25 авіаційних.

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