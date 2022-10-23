В Чорному морі перебуває два носії ракет "Калібр", загальний залп яких складає 24 ракети. Саме вони чергують там з метою завдання ударів по Україні.

Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів, загальний залп крилатих ракет "Калібр" на яких становить 100 одиниць.

Про це повідомили Військово-Морські Сили Збройних сил.

"Станом на 23 жовтня в Чорному морі перебуває два носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких складає 24 ракети, вони діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох ворожих кораблів та катерів.

В Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "калібр" з сумарним залпом в 76 ракет".

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря здійснили 33 судна (з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор) та до Азовського моря – 49 суден (з них 10 суден рухались з протоки Босфор).

Ситуація у Чорному морі

У зведенні за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня йшлося, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць. Зазначалось, що три надводних ракетоносії споряджені 24 "Калібрами".

Окупанти регулярно використовують ракети для атак по інфраструктурі і цивільному населенню України.

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