Повідомляється, що обстріляний об'єкт енергетики в Луцьку фактично знищено, зараз його відновлення неможливе.

Обстріляний російськими окупантами об'єкт енергетики у Луцьку фактично знищено, зараз його відновлення неможливе.

Про це у своєму Telegram-каналі про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було скоєно попадання, критичні. Фактично він знищений. Зараз його відновлення неможливе", - підкреслив він.

Поліщук додав, що, за попередньою інформацією, попадання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Атака Росії 22 жовтня: "прильоти" на Волині

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

Поліщук повідомив, що російські окупанти вдарили по об'єкту енергетики в місті, одна людина отримала опіки.

Згодом голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що окупанти знову атакували Волинь, стався повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.

В офісі президента України повідомили, що через атаку російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 мільйона абонентів у семи областях.