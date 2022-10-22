Обстріляний російськими окупантами об'єкт енергетики у Луцьку фактично знищено, зараз його відновлення неможливе.
Про це у своєму Telegram-каналі про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було скоєно попадання, критичні. Фактично він знищений. Зараз його відновлення неможливе", - підкреслив він.
Поліщук додав, що, за попередньою інформацією, попадання було здійснено трьома ракетами Х-101.
Атака Росії 22 жовтня: "прильоти" на Волині
Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.
Поліщук повідомив, що російські окупанти вдарили по об'єкту енергетики в місті, одна людина отримала опіки.
Згодом голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що окупанти знову атакували Волинь, стався повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.
В офісі президента України повідомили, що через атаку російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 мільйона абонентів у семи областях.