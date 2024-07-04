Здатність України проводити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою.

Україна на тлі мобілізації формує кілька нових бригад, але, ймовірно, не зможе їх озброїти через затримку допомоги від партнерів.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), своєчасна та належна безпекова допомога Заходу продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі українські сили зможуть кинути виклик ініціативі на полі бою та проводити важливі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили перебувають у кращому положенні щодо живої сили, ніж кілька місяців тому. Втім, він також визнав, що здатність України проводити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, наприклад як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки та важка артилерія. Аналітики кажуть, що йдеться про щонайменше 10 запланованих нових українських бригад.

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Командир української бригади, яка діяла поблизу Часового Яру, надав подібну оцінку на тактичному рівні. За його словами, українські сили в зоні його операційній зоні більше потребують боєприпасів, ніж живої сили.

Зеленський зізнався, що військова техніка надто довго прибуває на фронт. Повільне надходження американської безпекової допомоги ускладнює зусилля України з оснащення резервних бригад достатньою мірою, щоб залучити їх до оборонних операцій.

Водночас українські ЗМІ постійно наголошують на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються. У поточних звітах зазначається, що через повільне постачання озброєння, оснащення нових бригад під питанням.

Аналітики наголошують, що здатність України проводити значущі в оперативному відношенні контрнаступальні операції у обраний нею час має вирішальне значення, щоб уникнути затягування війни.

Часу та гнучкості чекати на безпекову допомогу Заходу для оснащення нових підрозділів нема. Росіяни намагаються використати ініціативу на полі бою, щоб спробувати змусити Україну залучити живу силу та техніку до поточних оборонних операцій і не дати їй накопичити вирішальний особовий склад і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 3 липня, і до 22:00 на передовій відбулося 135 бойових зіткнень. Зокрема, російські загарбники на Харківському напрямку 11 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців, Вовчанська і Глибокого.

Раніше командир розвідувального взводу 92-ї ОШБР з позивним "Котя" розповів, що на Харківському напрямку Силам оборони України вдалося трохи відтіснити окупантів.

Водночас російські окупанти просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував населені пункти Сокіл та Восход у Донецькій області.

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