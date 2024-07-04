Крім того, росіяни просунулися на кількох ділянках у Харківській та Донецькій областях.

Російські окупанти просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував населені пункти Сокіл та Восход у Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState. Крім того, росіяни просунулися на кількох ділянках у Харківській та Донецькій областях.

"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку (кордон Харківської області з РФ, – ред.), Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського (Донецька область, – ред.)", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 3 липня, і до 22:00 на передовій відбулося 135 бойових зіткнень. Зокрема, російські загарбники на Харківському напрямку 11 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців, Вовчанська і Глибокого.

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де було зафіксовано 34 штурмові і наступальні дії з боку противника. "Гаряче" і на Торецькому напрямку, там росіяни 17 разів намагалися потіснити українських захисників поблизу Деліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

Раніше командир розвідувального взводу 92-ї ОШБР з позивним "Котя" розповів, що на Харківському напрямку Силам оборони України вдалося трохи відтіснити окупантів.

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