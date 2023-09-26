Сили Спеціальних Операцій Збройних сил України роз'яснили інформацію стосовно знищення командувача чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова.
Про це йдеться у повідомленні ССО у Telegram.
"Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чорноморського флоту РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл", - йдеться у повідомленні.
"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - наголосили в ССО.
Ліквідація Соколова
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ.
Так, після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню.
Водночас, 26 вересня, у Кремлі вперше прокоментували інформацію про ліквідацію командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Віктора Соколова. Президенту РФ Володимиру Путіну нібито не звітували про загибель віце-адмірала.
Натомість у міноборони країни-окупанта запостили відео з колегії, на засіданні якої нібито "засвітився" ліквідований віце-адмірал. Соколов нібито вийшов на зв'язок дистанційно. Його показали на секундному кадрі повністю нерухомим.