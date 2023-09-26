Наразі зі знищених 34 офіцерів ще не усіх вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, але джерела стверджують про загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Сили Спеціальних Операцій Збройних сил України роз'яснили інформацію стосовно знищення командувача чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова.

Про це йдеться у повідомленні ССО у Telegram.

"Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чорноморського флоту РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл", - йдеться у повідомленні.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - наголосили в ССО.

Ліквідація Соколова

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ.

Так, після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню.

Водночас, 26 вересня, у Кремлі вперше прокоментували інформацію про ліквідацію командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Віктора Соколова. Президенту РФ Володимиру Путіну нібито не звітували про загибель віце-адмірала.

Натомість у міноборони країни-окупанта запостили відео з колегії, на засіданні якої нібито "засвітився" ліквідований віце-адмірал. Соколов нібито вийшов на зв'язок дистанційно. Його показали на секундному кадрі повністю нерухомим.

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