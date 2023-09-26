Путіну нібито не звітували про загибель віце-адмірала.

У Кремлі вперше прокоментували інформацію про ліквідацію командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Віктора Соколова.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час спілкування з пресою у вівторок, 26 вересня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков переконував, що Кремлю не доповідали про ліквідацію Соколова.

"Від міноборони не було жодної інформації", - лаконічно заявив Пєсков та продовжив миттю говорити на інші теми.

Натомість у міноборони країни-окупанта запостили відео з колегії, на засіданні якої нібито "засвітився" ліквідований віце-адмірал. Соколов нібито вийшов на зв'язок дистанційно. Його показали на секундному кадрі повністю нерухомим.

Ліквідація віце-адмірала Соколова

В результаті проведення спецоперації зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ.

25 вересня в Силах спеціальних операцій розповіли про наслідки атаки на штаб. Зазначалося, що після поразки штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів були поранені, а будівля штабу не підлягає відновленню.

Як зазначали у ВМС ЗСУ, з втратою командувача ЧФ РФ стане "куркою без голови" - матиме проблеми з керованістю військами.

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