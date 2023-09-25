Після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера.

В ССО опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ та БДК "Мінськ".

Там поінформували, що після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню.

"Враховуючи факт, що БДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта", - додави в ССО.

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Атака на штаб Чорноморського флоту РФ - деталі

22 вересня окупаційна влада заявила про ракетну атаку по штабу флоту в Севастополі, пожежу не могли загасити довгий час. Окупанти заявили, що збили над містом п'ять ракет. За їх словами, один веннослужащій пропав без вісті.

Тим часом в українській розвідці заявили, що в результаті атаки ліквідовано не менше дев'яти осіб, ще 16 - отримали поранення. Повідомлялося, що серед них - генерал-полковник Олександр Романчук і начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

13 вересня 2023 року внаслідок удару по доку в окупованому Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". Також вдалося уразити підводний човен "Ростов-на-Дону".

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