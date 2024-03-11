Інформація про ліквідацію Теплинського і "Тринадцятого" тиражувалася в соцмережах.

Мережею шириться інформація про ліквідацію російського пропагандиста – "воєнкора" Єгора Гузенка, відомого під псевдонімом "Тринадцятий". Також з'являлися повідомлення про знищення командувача Повітряно-десантних військ РФ і угруповання "Дніпро" Михайла Теплинського.

Ці чутки прокоментували в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Як підкреслив у коментарі LIGA.net представник відомства Андрій Юсов, інформацію ще уточнюють.

Варто зазначити, що офіційно окупанти також не коментували інформацію про можливу загибель Теплинського.

Відео дня

Ймовірна ліквідація Теплинського і "Тринадцятого": що відомо

Вдень у російських пропагандистських пабліках почала з'являтися інформація про загибель "воєнкора" "Тринадцятого". Зазначалося, що він не виходить на зв'язок.

Раніше в ЗСУ опублікували відео удару по російському командному пункту, розташованому на судні. На кадрах було видно потужний вибух, проте подробиць удару в Повітряних силах не розкрили.

При цьому військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи цей удар, додав, що "найцікавіше буде пізніше, а саме, публікація прізвищ тих, хто успішно в цьому КП "зашкварився". У російських же пабліках писали, що на танкері міг перебувати командувач ПДВ РФ Михайло Теплинський.

Вас також можуть зацікавити новини: