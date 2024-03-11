Російський пункт управління було розміщено на борту судна.

Українські військові продовжують завдавати ударів по окупаційним військам РФ. Зокрема, було знищено ворожий пункт управління.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він зазначив, що удару по ворожому пункту управління, розташованому на судні, завдали українські пілоти.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління", – написав Олещук.

Командувач Повітряних сил також опублікував відео удару:

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабної війни проти України за офіційною статистикою від Генштабу ЗСУ було ліквідовано 424 980 російських загарбників. Також ворог втратив понад 600 одиниць авіації, майже 13 тисяч броньваних машин, 6739 танків та тисячі одиниць іншої техніки. Крім того, було знищено 27 кораблів та катерів противника.

Тільки за минулу добу, 10 березня, було ліквідовано 920 загарбників. До статистики ворожих втрат за неділю також додалися 8 танків, 24 ББМ, 33 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО та інша техніка.

Також повідомлялося, що на війні проти України знищили одного із командирів спеціального підрозділу швидкого реагування "Ахмат" російської Національної гвардії. Це сталося на напрямку Роботиного Запорізької області. Водночас ім'я та звання ліквідованого загарбника не називають.

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