Авіація розгромила 9 районів скупчення живої сили окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та по трьох зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться у ранковому зведенны Генштабу. "Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника", - додали там.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів противника.

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Війна в Україні: новини

ЗСУ в даний час проводять контрнаступ з метою звільнення окупованих територій. Вже відомо про звільнення 8 населених пунктів від росіян.

За даними Інституту вивчення війни, українські військові досягають успіху. Зокрема, 20 червня ЗСУ продовжували наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

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