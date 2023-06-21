Аналітики відзначили, що 20 червня українці наступали на двох ділянках фронту.

Українські війська вели контрнаступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту.

Про це йдеться в новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, ЗСУ продовжували наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

При цьому російські окупанти направили значні сили, щоб зупинити український наступ, що ускладнило просування ЗСУ.

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Аналітики зазначили, що за даними української сторони, контрнаступ має кілька завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що українські сили ще не приступили до основної фази контрнаступальних операцій.

Контрнаступ ВСУ

У Міноборони не анонсували початок контрнаступу, проте секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що коли воно почнеться - зрозуміють всі.

Кілька днів тому в Міноборони повідомили про звільнення від окупантів 8 населених пунктів.

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