Нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста.

Місто Лисичанськ Луганської області втратило газопостачання, нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

"Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання - нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільчим пунктом міста. "Лисичанськгаз" (підрозділ "Луганськгазу") прийняв рішення перекрити газові мережі", - йдеться в повідомленні.

Також через ворожі обстріли на Київщині пошкоджено газопровід до газорозподільної станції (ГРС) "Залісся".

"Для проведення ремонтних робіт на газогоні, тимчасово відключені ГРС "Залісся", "Семиполки", "Калита" та "Велика Димерка", через які надходить газ до однойменних населених пунктів Броварського району. Транспортування газу до м.Бровари через ГРС "Бровари" продовжується у штатному режимі", - інформує оператор.

Через активні бойові дії за останню добу збільшилась кількість зупинених газорозподільних станцій - з 37 до 38, зазначає прес-служба. Відповідно, поки не відновлено газопостачання для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, які отримували газ через ці станції.

Окрім того, попри роботу в надзвичайних умовах Оператором ГТС України за минулу добу магістральними газогонами було спрямовано 101,6 млн кубометрів газу для потреб України, додали в прес-службі.

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