Армія РФ цинічно розстрілювала мирне населення наших міст, підкреслив очільник Луганської ОВА.

У Лисичанську і Попасній Луганської області внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено газопроводи.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Зокрема, у Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, а уночі росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська.

"Так, у Лисичанську пошкоджено газовід та кілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній - п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється", - заявив Гайдай.

"Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючі вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву - жінок та дітей, стареньких. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? З танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди у поважному віці? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи", - зазначив очільник області.

Раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що у Попасній російські окупанти застосували заборонені боєприпаси - фосфорні.

Ще 6 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова говорила, понад мільйон українців залишилися без газу після обстрілу російськими окупантами газопроводів.

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