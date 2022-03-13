За минулу добу окупаційні війська здійснили 49 обстрілів території Луганщини.

Внаслідок обстрілів різних районів Луганської області є загиблі та поранені. Зокрема, повідомляється, що трьох неповнолітніх дітей доставили в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Попасній, Привіллі та Золотому. У деяких будинках через обстріли сталося загоряння.

"Під ворожий артилерійський обстріл потрапили три загальноосвітні школи, лікарня, Торговий центр у м.Сєвєродонецьк. Також ворожий снаряд влучив в одне з приміщень поліції Луганщини. У місті Сєвєродонецьк та Лисичанськ ворожим вогнем пошкоджено газопроводи", - сказано в повідомленні поліції.

Вранці неділі окупаційні війська РФ обстріляли Христо-Різдвяний Кафедральний собор у Сєвєродонецьку. У цьому соборі розташоване укриття, куди, в разі небезпеки, спускаються жителі міста.

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки на міжнародний центр миротворчості і безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинули 35 людей, ще 134-травмовані.

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