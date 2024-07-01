ЗМІ дізналися, що завдяки даних з цих літаків Україна може ефективніше відбивати атаки Росії.

НАТО знову розгорнуло літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS) у повітряному просторі над Польщею для спостереження за небом над Україною.

Як повідомляє UK Defence Journal, у НАТО кажуть, що це розгортання підтримуватиме посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежуватиме військову активність Росії.

"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, дозволяючи їм протистояти майбутнім атакам. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", – сказав колишній офіцер RAF, який побажав залишитися анонімним.

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"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати й захищати кожен дюйм території Альянсу", - заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску під час подібного розгортання минулого року.

"Наш AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО", – додала вона.

У відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і танкерів.

З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

Україна і НАТО - новини

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна сьогодні відповідає необхідним критеріям для вступу до НАТО, але це неможливо для країни, яка перебуває у стані війни.

Також УНІАН повідомляв, що в Білому домі озвучили позицію Байдена щодо членства України в НАТО. Там вважають, що наша країна зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу тільки після перемоги у війні з Росією.

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