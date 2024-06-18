Кірбі заявив, що спочатку треба виграти війну.

Україна зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу лише після перемоги у війні з Росією.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден твердо переконаний, що НАТО є в майбутньому України "на певному етапі".

"Спочатку вони мають виграти цю війну, і ми робимо все можливе, щоб вони це зробили", - сказав Кірбі, відповідаючи на питання журналіста щодо перспектив такого членства. Відео дня

Саміт НАТО у Вашингтоні: останні новини

Наступна зустріч лідерів Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив на зустріч президента України Володимира Зеленського.

Раніше віце-прем’єр Ольга Стефанішина повідомила, що є дві головні країни, які не дають просуватися діалогу щодо вступу України до НАТО. За її словами, мова йде про Німеччину та США.

Нещодавно The Telegraph написав, що саме ці країни просили Володимира Зеленського цього року не закликати союзників встановити терміни запрошення України до Альянсу.

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