За словами екс-генсека Альянсу, прийняття України до НАТО створило б нову архітектуру безпеки в Європі.

Україна сьогодні відповідає необхідним критеріям для вступу до НАТО, але це неможливо для країни, яка перебуває у стані війни. Про це в інтерв'ю ntv заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

Він, зокрема, пропонує офіційно запросити Україну на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, а потім розпочати переговори про вступ на Раді Україна-НАТО. При цьому потрібен деякий час, щоб зрозуміти, які саме умови мають бути виконані, перш ніж Україна зможе приєднатися до НАТО.

"Ви не приєднаєтеся одразу. Але ви повинні почати процес, який приведе до членства. Сьогодні Україна чи не найбільш готова до війни країна в Європі. Це могло б стати оплотом проти агресивної Росії. Прийняття України до НАТО створило б нову архітектуру безпеки в Європі та відкрило б шлях до більш тривалого та стійкого миру на європейському континенті", - зазначив Расмуссен. Відео дня

При цьому, за його словами, говорити про те, що ми не можемо запросити Україну до НАТО, поки триває війна, це "надзвичайно небезпечний аргумент", адже по суті це дає російському правителю Путіну стимул продовжувати війну.

"Ми маємо подолати такі міркування. Тому пропоную надіслати запрошення. Як я вже сказав, це не означає, що ви стаєте членом миттєво. Але це запустить процес – ми побачимо, коли умови будуть виконані. Очевидно, приймати країну, яка перебуває у стані війни, є викликом. На мій погляд, це здійсненно. Але конкретні умови мають обговорюватися за закритими дверима Ради Україна-НАТО, а не публічно", - резюмував екс-генсек Альянсу.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен здивували заявами щодо вступу України до НАТО. Обидва згодні: чим потужнішою буде допомога Україні - тим швидше закінчиться війна, а, отже, можна буде думати про реальне членство нашої країни в Альянсі.

Також УНІАН поівдомляв, що у Білому домі озвучили позицію Байдена щодо членства України в НАТО. Там вважають, що наша ккраїна зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу лише після перемоги у війні з Росією.

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