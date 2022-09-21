Міністр оборони країни додав, що відповіддю на рішення Путіна стане ще потужніший потік озброєння на підтримку України.

У зв’язку з оголошенням у Росії часткової мобілізації Литва переведе свої сили швидкого реагування у режим підвищеної готовності.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Арвидас Анушаускас.

"Оскільки російська мобілізація проходитиме і біля наших кордонів - у Калінінградській області, литовські сили швидкого реагування переводяться на режим підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ", - пояснив він.

Відео дня

Анушаускас додав, що відповіддю на рішення Путіна стане ще потужніший потік озброєння на підтримку України, яка захищається від геноциду.

Нагадаємо, Литва разом з Польщею має спільний кордон з Калінінградською областю РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Вас також можуть зацікавити новини: