Від шоломів до автоматів: Бірюков показав нову екіпіровку для українських десантників (фото)

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Екіпіровка десантників з 79й бригади. Нові каски, нові нічники, нові тепловізори, нові автомати...практично весь штурмовий компонент бригади вже забезпечений приладами нічного бачення та/або тепловізорними прицілами. І весь штурмовий компонент бригади забезпечено новими автоматами, з тактичним обвісом і коліматорними прицілами. Мова іде на сотні. Багато сотень. І ось ще разочок - автомати АК-ТК вже модернізовані, з урахуванням попередніх конструктивних недоліків", - йдеться в повідомленні Бірюкова.

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Крім цього, за його словами, в комплекті нові десантні каски українського виробництва, куплені за гроші бюджету, з десантними чохлами літо/зима, з кріпленнями під "нічники".

Разом з тим, як зазначає Бірюков, на склад однієї з військових частин надійшла чергова партія "нічників" AN/PVS-14 в кількості 1200 штук.

"Одна тисяча двісті штук приладів нічного бачення третього покоління, штатний прилад американської армії. Та інструкції, і ремонтні комплекти для технічного обслуговування", - додав Бірюков.