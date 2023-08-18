Однак поки рано говорити про те, що українські війська проводять якийсь наступ, форсують Дніпро або висаджують десант на Лівому березі.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що зараз рано говорити про те, що українські військові форсують Дніпро і висаджують десант на Лівому березі Херсонщини, проводячи наступальну операцію.

"У росіян крики про те, що Сили оборони України (СОУ) починають форсування Дніпра, наступають на лівий берег і розширюють плацдарм, звучать з початку 2023. Практично раз на півтора-два місяці у них відбувається черговий колапс з історіями про висадку десанту біля Антонівського мосту, в Дачах, а зараз біля Козачих Лагерів", - написав Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, все, що відбувається - це буденна робота диверсійно-розвідувального функціоналу Сил спецоперацій, яка почалася ще в 2022 році - відразу ж після звільнення правого берега. Такі дії проводяться по всій лінії фронту, але на них звертають менше уваги, додав експерт.

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"Менше уваги звертають тому, що це лінія фронту на суші. Ну, зайшли, вирізали позицію противника, повернулися назад. А у випадку з лівим берегом це перетин Дніпра групою ДРГ, висадка і відпрацювання в зоні з більш проблематичними Умовами відходу. Саме це і привертає увагу", - вважає він.

Коваленко пояснив, як відбувається робота українських військових на Лівобережній Херсонщині. За його словами, українська диверсійно-розвідувальна група висаджується в тій чи іншій локації на лівому березі, знищує противника на його позиції і повертається назад. Після цього російські окупанти відправляють на позицію новий підрозділ і все повторюється.

"На третій-четвертий раз на цю позицію вже нікого не посилають. По-перше, мало хто погодиться йти туди, де тебе гарантовано виріжуть в одну з ночей, по-друге, ці локації потрапляють під вогневий контроль з правого берега. Таким чином відбувається процес розширення, не плацдарму, а сірої зони - території, де не присутні ні російські окупаційні війська (РОВ), ні СОУ", - додав експерт.

Однак, він припускає, що ця сіра зона віддалено контролюється більше СОУ, ніж РОВ.

За словами Коваленка, зараз некоректно і рано говорити про те, що українські війська проводять якусь наступальну операцію, форсують Дніпро, висаджують десант і розширюють плацдарм. Коли ж почнеться процес звільнення лівого берега, все це зрозуміють без будь-яких "експертних" пояснень, упевнений він.

"З іншого боку, Лівий берег за останні півроку породив у окупантів стійку параною. Кожен шерех в кущах - наступ СОУ", - підкреслив експерт.

Події на Лівому березі - що відомо

Те, що відбувається на Лівобережжі Херсонщини, вже не перший місяць турбує лише російських окупантів та пропагандистів, а й багатьох українців.

Зокрема, останнім часом українські сили активізували атаки малими групами в нижній течії Дніпра. За даними британської розвідки, у росіян великі проблеми через висадку ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Кілька тижнів тому українські військові провели успішний рейд поблизу селища Козачі Лагері на лівому березі Дніпра. Тоді вдалося ліквідувати кілька десятків російських військових і поповнити обмінний фонд, взявши деяких в полон.

Водночас, за словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ЗСУ на лівому березі Херсонської області продовжують вести контрбатарейну та протидиверсійну боротьбу проти росіян.

Однак, вона зазначила, що через штучний ажіотаж, викликаний інтересом у засобах масової інформації до присутності ЗСУ на лівому березі Херсонщини, страждає мирне населення.

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