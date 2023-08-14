Українські сили активізували свої атаки малих груп в нижній течії Дніпра.

За останній тиждень в нижній течії Дніпра спостерігається пожвавлення маломасштабних бойових дій, що створює нові додаткові проблеми для окупантів. Про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що окрім розширення плацдарму, створеного українськими силами біля зруйнованого Антонівського мосту ще в червні, зараз українські війська влаштовують часті рейди на окупований берег та працюють над створенням невеликих плацдармів у нових місцях.

Крім того, в гирлі Дніпра продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами.

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"Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, далі на схід", – констатують в британській розвідці.

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За даними американських спостерігачів, українські війська змогли вибити окупантів із села Урожайне, що на кордоні Донецької та Запорізької області. Принаймні, частина населеного пункту вже не контролюється загарбниками.

Минулого тижня певного резонансу дістав успішний рейд української ДРГ на лівий берег Дніпра поблизу селища Козачі Лагері. Під час цієї операції було знищено кілька десятків загарбників, певна кількість також потрапила в полон. Серед полонених – командир батальйону майор Томов, що вже дав свідчення.

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