Станом на зараз інформації про загиблих чи постраждалих немає.

У результаті російського ракетно-дронового удару по Луцьку вночі 9 липня сталися пожежі в гаражному кооперативі та на території одного з підприємств. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, це була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто та громаду.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - розповів Поліщук.

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За його даними, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

"Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації, буду оперативно інформувати", - додав міський голова Луцька.

Оновлено о 7:40. Як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, загалом у повітряному просторі Волині цієї ночі перебувало близько 50 БпЛА та 5 ракет. За його словами, "фактично усе летіло на Луцьк".

Посадовець додав, що інформація про влучання уточнюється, і підтвердив, що станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих.

Нічна російська атака по Україні 9 липня: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі Україна була під масштабним ударом дронів та ракет. Тривогу оголосили на всій території країни через зліт російського винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К. Крім того, в українському небі були сотні дронів. Згодом стало відомо і про крилаті ракети. Більшість повітряних цілей курсували на захід України.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про небезпеку мешканців Луцька. Місто атакували з різних напрямків "шахеди". Також було попередження про аеробалістичні ракети "Кинджал" в напрямку міста.

Вибухи лунали і в інших українських населених пунктах.

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