Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Основним напрямком російського удару у ніч з 8 на 9 липня була Волинь, місто Луцьк. Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу, з них 718 знешкоджено.

Повітряні Сили ЗС України зазначають в Telegram, що 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів запущено із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово; 7 крилатих ракет "Х-101"/ "Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської області; 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені.

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Сказано, що 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях", - повідомляють у Повітряних силах.

Реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив у Telegram, що у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. При цьому зазначив, що основний удар був по Луцьку, а також пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима", - підкреслив він.

А також додав, що важливими є і вторинні санкції — проти тих, хто купує російську нафту. І коли партнери сильно натиснуть на Кремль, він буде вимушений думати саме про завершення війни.

Що ще відомо про цю рекордну атаку

Як повідомляв УНІАН, у ночі на Луцьк летіло близько пів сотні "Шахедів" та 5 ракет

У результаті російського ракетно-дронового удару по Луцьку вночі 9 липня сталися пожежі в гаражному кооперативі та на території одного з підприємств. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що це була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто та громаду.

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