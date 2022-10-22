У частині міста відсутня електроенергія.

Росія завдала ракетного удару по об'єкту енергетики в Луцьку, одна людина отримала опіки.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

"Прильоти в об'єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - написав він.

Міський голова закликав жителів Луцька зробити запаси води.

"Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки", - повідомив Поліщук.

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок ракетного удару росіян наразі немає.

Ракетний удар Росії по Україні 22 жовтня

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 22 жовтня, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. В кількох областях пролунали вибухи. Луцьк, Рівне та Хмельницький знеструмлені після атаки.

Зокрема, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.

Також голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області чути вибухи, і що окупанти продовжують ракетний обстріл Хмельниччини.

Крім того, начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк заявив, що у Чернівецькій області літак Збройних сил України збив ракету, вона впала в озеро.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про обстріл області і "влучання", а голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що на Львівщині також спрацювала протиповітряна оборона.

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