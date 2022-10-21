Зранку ворог здійснив обстріл обласного центру ракетами С-300, зокрема у різних районах міста пролунало шість вибухів.

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено чотирьох поліцейських та одну цивільну людину.

Як повідомляє Нацполіція, зранку ворог здійснив обстріл обласного центру ракетами С-300, зокрема у різних районах міста пролунало шість вибухів.

"Під час несення служби внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників Управління патрульної поліції. Правоохоронці отримали осколкові поранення та госпіталізовані до медичних закладів міста. Загиблих немає. Травмовано одного цивільного", - йдеться у повідомленні.

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У Нацполіції зазначають, що сьогоднішня атака ще раз доводить, що російські військові злочинці намагаються наносити ракетні удари по інфраструктурі міста в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв.

Також, за даними поліції, у п’ятиповерхівці було пошкоджено газову трубу, сталося загоряння.

На місці подій працюють рятувальники, фахівці газової служби, спеціалісти-піротехніки.

Ранкова атака на Запоріжжя

Зранку 21 жовтня ворог черговий раз атакував Запоріжжя ракетами.

Внаслідок ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Раніше повідомлялося про трьох поранених.

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