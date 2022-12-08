Супротивники запустили по одному населеному пункту три ракети, поділився очільник Луганської ОВА.

Росіяни посилили обстріли звільнених населених пунктів Луганщини.

Загарбники гатять по Красноріченській громаді, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти потужно обстрілюють звільнені села. Найбільше дісталося Макіївці. Люди починають залишати населений пункт. Зранку евакуйовано 15 людей", - зазначив він.

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За словами Гайдая, 7 грудня окупанти випустили по Невському три ракети - зруйновано житловий будинок та господарчі споруди.

"Глибина воронки - 9 метрів, ширина - 20. Люди знаходяться у підвалах", - додав голова ОВА.

Він уточнив, що за тиждень у Невське прилетіло 11 ракет.

Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині ситуація на фронті залишається важкою. Зокрема, на Сватівський та Кремінський напрямки російські окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ Збройних сил України.

Російські війська також постійно обстрілюють Білогорівку. Через супротивників у Луганській області є руйнування, а також багато жертв та постраждалих.

Варто зазначити, що внаслідок контрнаступу ЗСУ в регіоні вже звільнено 12 населених пунктів.

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