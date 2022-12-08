Російські війська цілодобово атакують Білогорівку.

На Сватівський та Кремінський напрямки російські окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ Збройних сил України.

"Ситуація важка – Білогорівку росіяни атакують цілодобово, постійно обстрілюють цей населений пункт", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай також розповів, що у лікарнях на окупованих територіях максимально позбуваються цивільних пацієнтів – виписують їх, звільняючи ліжковий фонд під поранених окупантів.

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"Із медичних закладів, що розташовані поблизу лінії фронту, росіяни давно вивезли обладнання. Тому важкопоранених бойовиків там не врятувати. Їх везуть у бік Луганська та не завжди довозять", - додав він.

Ситуація на Луганщині: що відомо

7 грудня в ефірі інформаційного телемарафону речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, ворог готує контрнаступальну операцію. При цьому він зазначив, що ЗСУ протидіють цьому наступу в районі Сватового та інших районах, де окупанти намагаються контратакувати.

Ситуація складна, але під контролем, сказав Череватий.

4 грудня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що в Луганській області погодні умови сприяють українським військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Він додав, що треба чекати на добрі новини від Генерального штабу ЗСУ.

Як зазаначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, навесні ЗСУ будуть у Донецьку, Луганську та Севастополі.

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