Окупанти постійно обстрілюють звільнені від них населені пункти, тому українська сторона звідти намагається евакуювати населення.

ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів Луганської області.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених від них селах, тому "намагаємося проводити евакуацію звідти".

За його даними, Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії РФ, а загалом на території області щоденно точаться важкі бої.

Відео дня

"У наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє вирішувати питання в тилу ворога – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту", - зазначив він.

Також голова ОВА зазначив, що на шляху ЗСУ на Луганщині дуже багато "вагнерівців" та частково мобілізованих росіян.

Ситуація у Луганській області

Раніше Гайдай повідомляв, що на Луганщині вже деокуповано 11 населених пунктів. Він пояснив, чому українська армія просувається на цьому напрямку не так швидко, як на інших.

На думку голови ОВА, на відновлення Луганської області може знадобитися близько семи років.

Вас також можуть зацікавити новини: