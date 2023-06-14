За словами диктатора, Микола нібито був одним з організаторів цих переговорів.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його 18-річний син Микола організовував переговори між Росією та Україною навесні минулого року.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1". За словами Лукашенка, Микола нібито організовував телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Втім, він не уточнив, як саме його син був до цього причетний.

Диктатор також розповів , що зараз Микола навчається в Китаї, в Пекінському університеті, але "підштовхує до організації переговорів" між Москвою та Києвом.

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"Кажу: я розумію, але ти ще не все розумієш", - заявив Лукашенко.

Роль Білорусі у війні проти України

Як відомо, Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Нещодавно стало відомо, що керівництво Білорусі обмежило військову співпрацю з Росією через невдачі, яких окупаційні війська РФ зазнали на сході та півдні України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу остаточно "натиснув" на Білорусь й в рамках свого візиту до Мінська 25 травня підписав документи, що визначають порядок зберігання російської ядерної зброї в РБ. Шойгу під час зустрічі наголосив, що рішення про застосування та контроль ядерної зброї залишатиметься за Росією.

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