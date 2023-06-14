Також диктатор-маріонетка зробив уточнення - він не бачить для своєї країни загрозу з боку Росії.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що "червоні лінії" для нього, як і для будь-якої іншої держави, - повномасштабна агресія. Щоправда, диверсантів до таких загроз він не зараховує.

В інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабеєвій Лукашенко зазначив, що його "червоні лінії" завжди змінюються.

Також диктатор-маріонетка зробив уточнення - він не бачить для своєї країни загрозу з боку Росії, але в цьому контексті згадав про країни Балтії та Україну.

"Ніколи не можна, кажучи про "червоні лінії", їх малювати. Тому що життя змінюється і лінії рухаються то вперед, то назад. Вони завжди є і у нас, і у них. І в росіян, і в українців. Але політично краще не озвучувати, які вони: життя це змінює. "Червоні лінії" для мене - це повномасштабна агресія. З будь-якого боку зараз, крім Росії, звісно. А ось Прибалтика (країни Балтії - УНІАН), Польща і Україна...", - цитує Лукашенка БЕЛТА.

У ДРГ він не бачить особливої небезпеки: "От якщо вони військами перейдуть кордон, не цими загонами (диверсійними групами), і почнуть війну - це агресія".

Тоді Скабєєва перепитала у Лукашенка: ""Вилазки на кордоні - це ще не агресія? Атака в Мачулищах - це ще не агресія?".

"Ні, це далеко ще не агресія. З такими "мачулищами" ми справляємося і впораємося. І з кордоном теж. Це провокації", - відповів Лукашенко.

Понад те, диктатор визнав, що не вважає агресією і бойові дії в Бєлгородській області: "Це дуже відчутна, сильна провокація, де ми не допрацьовуємо. Зараз почали допрацьовувати. Впряглися в цю проблему".

Партизани в Білорусі та Росії - головні новини

В авторитарних Росії та Білорусі на тлі програшної війни проти України зростає кількість незадоволених серед місцевого населення.

У двох країнах регулярно фіксуються випадки диверсії, особливо на енергетичних, військових і логістичних об'єктах.

Відомо, що вже неодноразово траплялися вибухи на військових об'єктах в Білорусі, якими вже тривалий час користується російська армія. Наприклад, 26 лютого 2023 року на аеродромі в Мачулищах пошкодили вибухом російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Крім того, час від часу спалахують бойові дії між підрозділами озброєних російських повстанців і окупантами в Бєлгородській області. Російське керівництво ніяк не коментує бої під Бєлгородом.

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