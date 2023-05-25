Сьогодні глава Міноборони РФ приїхав з візитом до Мінська і провів зустріч з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу остаточно "натиснув" на Білорусь й в рамках свого сьогоднішнього візиту до Мінська підписав документи, що визначають порядок зберігання російської ядерної зброї в РБ.

Це сталося під час зустрічі Шойгу з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, зазначив Беларускі Гаюн. За даними моніторингової групи, сторони обговорили питання військово-технічного співробітництва держави, а також підписали документи "про ядерку".

"В ході зустрічі були підписані документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї в спеціальному сховищі на території РБ", - пише Гаюн.

При цьому "Настоящее время" уточнює, що Шойгу під час зустрічі наголосив, що рішення про застосування та контроль ядерної зброї залишатиметься за Росією.

"Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною", - наголосив він.

Своєю чергою Хренін вказав, що РБ погодилася розмістити на своїй території нестратегічну ядерну зброю у відповідь на "агресивну політику недружніх країн".

Раніше РФ і Білорусь погодили спільне будівництво ядерного сховища, яке повинно було завершитися в РБ до 1 липня 2023 року. Тоді російський лідер Путін заявив, що Москва також розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

Розміщення "ядерки" РФ в Білорусі - головне

Нагадаємо, що 25 березня лідер РФ Володимир Путін повідомив, що передав своєму політичному соратнику Олександру Лукашенку один ОТРК "Іскандер" (потенційний носій ядерної зброї).

Слідом за цим Міністр оборони Білорусі Хренін заявив, що країна почала підготовку майданчиків для розміщення тактичної ядерної зброї.

17 травня постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков вказав, що поки що в практичному сенсі план розміщення російської тактичної зброї в Білорусі Путін і Лукашенко не реалізували.

Вас також можуть зацікавити новини: