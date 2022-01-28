Крім цього, на території Львова сформують окрему бригаду тероборони.

У мерії Львова підготували програму національного спротиву на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України.

Про це повідомили на сайті міськради.

Місцева влада напрацювала програму національного спротиву, спрямовану на те, аби проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення. Мета, як зазначив мер міста Андрій Садовий, - "щоб люди вміли захищати рідну країну".

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Програма передбачає три ключові аспекти:

навчання населення основним бойовим навикам та навичкам домедичної допомоги;

підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів на території міста і області;

розвиток інфраструктури територіальної оборони на території львівської громади.

Програма розрахована на 2022-2024 роки. На сесії міської ради її розглянуть за тиждень. Яке фінансування буде потрібним для реалізації програми, поки не повідомляється.

Крім цього, на території Львова сформують окрему бригаду.

"Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова", зазначив підполковник Валерій Курко, командир територіальної оборони Львівщини.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив - це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на облаштування всіх місць дислокації сил територіальної оборони необхідно понад 2,7 млрд грн.

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