У ракетному ударі по Львову виявили білоруський слід

Режим Лукашенка дозволяє російським ракетам пролітати через повітряний простір республіки.

У ніч комбінованої атаки росіян на Україну над територією Білорусі пролетів "Кинджал", який вдарив по Львову і вбив сімох цивільних українців.

Аналітики моніторингового OSINT-проєкту "Беларускі Гаюн" оцінили карту з траєкторією руху ворожих цілей уночі 4 вересня. Вони побачили, що окрім "шахедів", які залітали в повітряний простір Білорусі, на карті також позначена траєкторія польоту російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Зокрема, "Кинджал" пролетів над територією двох районів Гомельської області близько 100 км. Ракета пройшла в зоні обмеження польотів, яка діє над прикордонною територією Білорусі й України вже два з половиною роки.

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А рано вранці ця ракета вдарила по центру Львова, убивши жінку і трьох її дітей.

Удар по Львову

Наразі відомо, що внаслідок ворожого удару по Львову загинули 7 осіб. Серед загиблих - жінка з трьома доньками. Це сім'я Базилевичів - Емілія (7 років), Дарина (18 років), Ярина (21 рік) та Євгенія (43 роки). Глава сім'ї, на ім'я Ярослав, дивом залишився живим.

Сьогодні ввечері депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару росіян по центру Львова зросла до більш як 70 осіб.

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