Унаслідок російського удару по Кривому Розі є постраждалі, пошкоджено багато будинків.

Російські окупанти у середу, 4 вересня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Ворожа ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури, який знаходиться у центрі міста, повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram. За його відомостями, унаслідок вибухової хвилі пошкодження отримали більше, аніж 10 багатоповерхових будинків.

"Наразі, слава Богу, всі живі. П'ятеро постраждалих, нетяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23). Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби", - додав він.

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Вілкул зазначив, що через ворожу атаку на ділянці дороги від вул. Святогеоргіївська до площі Домнобудівників тимчасово припинено рух.

"Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний - площа Домнобудівників", - поділився голова Ради оборони міста.

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Росіяни вже багато разів завдавали ударів по Кривому Розі та інших містах Дніпропетровської області з різного озброєння. Зокрема, наприкінці серпня стало відомо, що супротивники поцілили в будівлю цивільної інфраструктури, є жертви.

2 вересня окупанти вгатили по Дніпру. Унаслідок удару, зокрема, пошкоджене підприємство, чимало автівок, постраждали шість осіб, і загинув 51-річний чоловік.

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