Сьогодні вночі росіяни вдарили по Львову і поцілили по центру міста.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по центру Львова зросла до понад 70 людей. Про це в ефірі КИЇВ24 заявив депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук.

"‎Збільшилась кількість постраждалих, тому що в перші хвилини багато хто не звертався (до медиків – УНІАН), навіть якщо мав травми. Але зараз частина цих травмованих людей ідуть до закладів медицини. Відповідно, кількість постраждалих збільшилась, це більше 70 людей", – сказав депутат Львівської міськради.

Мельничук зазначив, що зараз львівські медики борються за життя 11 людей. Їх стан оцінюється як вкрай важкий.

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Також стало відомо, що внаслідок атаки росіян у житлових будинках Львова вибито понад 3,2 тис. вікон у 161 житловому будинку. Так, у Залізничному районі міста постраждало 107 житлових будинків. Вибито приблизно 2,7 тис вікон та пошкоджено 40 покрівель.

Ракетна атака росіян – що відомо

Через ракетну атаку на Львів 4 вересня загинуло 7 осіб. Серед загиблих – жінка з трьома доньками. Це родина Базилевичів – Емілія (7 років), Дарина (18 років), Ярина (21 рік) та Євгенія (43 роки). Відомо, що під час вибуху сім'я перебувала на сходовій клітці будинку.

Чоловік та батько дітей на ім’я Ярослав вижив, оскільки під час удару росіян вирішив повернутися до квартири, щоб взяти води.

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