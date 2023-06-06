Люди сидять на дахах будинків та чекають, щоб їх врятували.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба розповів, що окупанти кинули на призволяще людей із затоплених через підрив дамби Каховської ГЕС населених пунктів на захопленому лівому березі Херсонщини. Про це Кулеба повідомив у Telegram.

За його словами, ситуація на окупованому лівому березі критична.

Заступник голови ОП наголосив, що окупанти не надають людям допомогу.

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"Містяни сидять на дахах будинків та чекають, щоб їх врятували. Окупанти не організовують евакуацію, люди залишились наодинці з катастрофою", - зазначив Кулеба.

На його думку, це російський злочин "проти людей, природи і самого життя".

Підрив Каховської ГЕС - наслідки в Херсонській області

Через підрив дамби Каховської ГЕС, який російські окупанти здійснили вночі 6 червня, найскладніша ситуація склалася у Корабельному районі Херсона, де вода піднялася на 3,5 метри та підтопила понад тисячу будинків.

Евакуйовано 1500 людей, також людям допомагають з порятунком тварин.

Евакуація триватиме й завтра та в найближчі дні - автобусами і потягом.

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