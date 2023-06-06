Через це Міненерго просить збільшити допустимий ліміт імпорту електрики.

Катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на інших гідроелектростанціях через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенко.

"За його словами (міністра - УНІАН), незважаючи на те, що станція (Каховська ГЕС - УНІАН) після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим відомство розраховує на підтримку міжнародних партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії з Європи до 2 гігават.

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"Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію", - додали у прес-службі.

Підрив Каховської ГЕС - головне на вечір 6 червня

6 червня стало відомо, що Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Під загрозою підтоплення – близько 80 населених пунктів.

В "Укренерго" повідомили, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування не вплинули на стабільну роботу енергосистеми.

Водночас через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилася низка енергооб’єктів Херсонської області, зокрема, Херсонська ТЕЦ.

Крім цього, через падіння рівня води у Каховському водосховищі виникла загроза для безпеки Запорізької АЕС. Реактори найбільшої в Європі АЕС охолоджуються водою з цієї водойми.

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