'М'ясорубка' стала улюбленою тактикою Росії на фронті, втрати обох сторін зростають, - WP

На фронті картина похмурішає з кожним днем, жертви стрімко зростають з обох сторін конфлікту.

На східному фронті в Україні далеко не спокійно. До кінця вихідних українські війська відійшли з трьох сіл у Донецькій області. Цей тактичний відступ видає глибшу вразливість Києва.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, без боєприпасів та свіжих сил Україна опинилася у вразливій позиції перед російським наступом.

"Намагаючись перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах", - заявив у неділю головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Відео дня

На різних ділянках лінії фронту українська влада зважує, жертвувати людьми чи територією. Терміново необхідна військова допомога від США ще не надійшла і не змінила хід битви. Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів виявляти більше політичної підтримки, прискорюючи процес вступу України як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

"Альянс не повинен боятися власної сили або ухилятися від власних основ - кожна країна, яка поділяє спільні цінності та готова їх реально захищати, заслуговує на запрошення приєднатися", - сказав Зеленський .

Видання пише, що ця дискусія розбурхатиме західні столиці найближчими місяцями. На фронті картина похмуріша, жертви стрімко зростають з обох сторін конфлікту. У вирішальних битвах Росія кинула хвилі часто погано навчених військ, зазнавши масових втрат, намагаючись прорвати українські позиції та вичерпати запаси. Тактика "м’ясорубки" стала основою перемог Росії під Авдіївкою та Бахмутом.

Росія проти України - втрати

Немає достовірних точних цифр щодо втрат у цій війні. BBC намагалося використати незалежні джерела та навіть аерофотознімки кладовищ у Росії, щоб підрахувати загиблих окупантів. Згідно з останніми оцінками, кількість загиблих у росіянах перевищила позначку в 50 000, хоча й визнається, що реальна цифра, швидше за все, набагато вища.

Нещодавно Зеленський заявив, що Росія зазнала близько півмільйона втрат у війні, включаючи 180 000 солдатів, убитих під час бою. Перевірити цю цифру неможливо. Кремль і його державні пропагандистські канали працювали, щоб приховати масштаби лиха.

Лео Дочерті, державний міністр Британії у справах збройних сил, заявив наприкінці минулого тижня, що, за оцінками його уряду, "приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, а десятки тисяч інших уже дезертирували з початку війни".

Дочерті додав, що Кремль втратив понад 10 000 бронетехніки, у тому числі майже 3 000 основних бойових танки, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів.

Натомість нещодавно Зеленський заявив, що Україна втратила 31 тисячу захисників. Представники західної розвідки заперечують цю оцінку і вважають, що ця цифра набагато вища, ймовірно, більш ніж удвічі. Україна набагато менша за Росію і не може конкурувати зі спроможністю Кремля мобілізувати нових новобранців.

Журналісти Міссі Райан і Шівон О'Грейді з посиланням на власні джерела кажуть, що Зеленський, можливо, приховує реальну кількість загиблих в Україні, щоб підтримувати моральний стан суспільства.

"Український законодавець, який говорив на умовах анонімності, щоб бути відвертим, сказав, що вони вважають, що заява Зеленського в лютому про те, що з 2022 року було вбито 31 000 солдатів, значно применшує реальні втрати у війні", – повідомили журналісти, вказуючи на труднощі з мобілізацією нових військ, які варіюються від занепокоєння з приводу демобілізації до розчарування через низьку оплату праці та здатність Києва допомогти родинам загиблих.

"Ми бачимо стільки смертей і стільки поранених. Якщо вони (росіяни - УНІАН) наступатимуть, (військові - УНІАН) хочуть знати, як довго вони там протримаються", - сказало джерело журналістам.

Проблеми з поповненням обложених українських сил такі ж важливі, як і потреба дати їм краще озброєння.

"Ситуація з живою силою стає все більшою проблемою. І якщо це не буде вирішено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України", - сказав The Washington Post Роб Лі, колишній морський піхотинець США.

Американські політики мають консервативні очікування щодо того, як розгортатиметься війна у 2024 році, сподіваючись, що Україна зможе просто утримати лінію, зміцнити свою оборону та підготуватися до ще одного контрнаступу надалі.

"Я не думаю, що Україна перебуває в такому становищі, коли вона, ймовірно, зможе повернути значну територію протягом наступних кількох місяців", - сказав минулого тижня американський чиновник на умовах анонімності.

Втрати РФ в Україні подолали червону лінію 30 квітня

Уранці 30 квітня втрати Росії в Україні подолали новий "червоний" поріг - становлять понад 468 тисяч осіб, якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані опублікував Генштаб ЗСУ. Там уточнили, що за добу наша армія знищила 1 250 військових ворожої армії.

Також у РФ є втрати по техніці: знищено дві крилаті ракети, 1 засіб ППО, 2 РСЗВ, 26 артилерійських системи тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: