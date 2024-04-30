Ці ракети здатні досягнути фактично будь-якої з понад 100 військових цілей на півострові.

Кремль влив мільярди доларів у мілітаризацію Криму, розширення баз, будівництво складів та іншої інфраструктури. Тепер Україна отримала ATACMS, тож фортеця Володимира Путіна під загрозою.

Як йдеться у матеріалі європейського бюро "Радіо Свобода", США надали Україні ці далекобійні ракети після двох років вагань. Вони здатні досягнути фактично будь-якої з понад 100 військових цілей на півострові.

"Постачання ATACMS є великим проривом. Це фактично може зробити Крим нікчемним у військовому плані", - сказав Філіп Карбер, військовий аналітик із Вашингтона, який спеціалізується на Україні.

У Криму знаходиться Чорноморський флот Росії, шість авіабаз, командно-диспетчерські центри, склади озброєнь, доки, казарми тощо. Він також усіяний радарами протиповітряної оборони та протиракетними системами для захисту об’єктів. Росія застосовує Крим для завдання ударів по Україні.

"Авіаносець, який неможливо потопити"

Крим також служить ключовим логістичним центром для військових зусиль Путіна. Через півострів на фронт заходять як жива сила, так і техніка, гуманітарні вантажі, паливо.

"Зараз Крим для росіян схожий на авіаносець, який неможливо потопити. З нього запускають безпілотники та літаки, забезпечують матеріально-технічну підтримку сил на півдні України", - сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, який командував силами США в Європі.

Україна завдала ударів по кількох ключових військових цілях на півострові, зокрема двічі атакувала Кримський міст, ще до того, як отримала ATACMS. Втім, військові вантажі все одно продовжують постачатися до Криму залізницею, автошляхами та морем.

Минулої осені США надали Україні ATACMS меншої дальності з радіусом дії 165 кілометрів. Україна вперше успішно застосувала їх у жовтні проти цілей на сході України. ATACMS великої дальності Україна застосувала для удару по авіабазі Джанкої на північному сході Криму, пошкодивши російські вертольоти та С-400.

Гра в цифри

США не оголосили, скільки ATACMS більшої дальності вони вже відправили в Україну або скільки ще Україна може отримати в найближчі місяці. The New York Times з посиланням на невідомих офіційних осіб США повідомляє, що йдеться про понад 100 ATACMS. За словами Карбера та Ходжеса, для знищення або серйозного пошкодження однієї цілі може знадобитися кілька ATACMS.

Колбі Бадхвар, незалежний аналітик з питань оборони, заявив, що Сполучені Штати ймовірно можуть передати Україні 200 ракет ATACMS великої дальності а, можливо, більше, якщо приблизно 1140 ракет із "закінченим терміном придатності" на запасах США все ще придатні до використання.

Доказ концепції

Протягом 10 днів у вересні 2023 року Україна використала свої запаси Storm Shadows, щоб вразити дві цілі в Криму: суднобудівний завод і штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Україна знищила або пошкодила близько 24 російських суден у Чорному морі, включно з флагманом "Москва", використовуючи комбінацію вітчизняної та західної зброї.

Менш ніж через два тижні після удару по штабу Росія вивела основну частину свого Чорноморського флоту з півострова в Новоросійськ.

"Українці вже довели концепцію того, що жменька високоточної зброї може зробити проти росіян у Криму", - сказав Ходжес.

Минулого місяця в інтерв’ю Washington Post Зеленський сказав, що ATACMS дозволить Україні витіснити російські ВПС з півострова.

"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не атакуватимуть з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод, тепер ми їх витіснимо з аеропортів Криму", - сказав Зеленський.

Бадхвар сказав, що швидкісні ATACMS можуть досягати своїх цілей за хвилини, краще підходять для використання проти чутливих до часу цілей, таких як мобільні наземні системи протиповітряної та протиракетної оборони, літаки на землі, логістика, активи, що займаються завантаженням і розвантаженням припасів, а також артилерійські та ракетні пускові установки.

Однак, за його словами, німецька крилата ракета Taurus краще підходить для націлювання на Кримський міст, ніж ATACMS. Рішення США поставити ATACMS змусить німецького канцлера Олафа Шольца прискорити рішення щодо надання Києву цих ракет. Ходжес сказав, що тепер, коли Україна озброєна ATACMS, російським військам у Криму нікуди сховатися.

Під час свого візиту на Мюнхенську конференцію з безпеки в лютому Зеленський сказав, що показав офіційним особам США, по яких цілях він хоче завдати удару з ATACMS.

"Першим великим кроком до звільнення Криму є те, що він стає марним. І потужність високочастотного удару великої дальності дасть Україні можливість зробити це. Вам не потрібно вбивати всіх росіян. Треба тільки переконатися, що у них немає пального, боєприпасів і їжі", - сказав Ходжес.

Карбер зазначив, що Україна, ймовірно, запустить ATACMS проти російських військових об’єктів в окупованих східних частинах країни, де Москва досягає прогресу та готується до наступу. Ходжес додав, що Крим є ключем до перемоги.

"Хто контролює Крим, той стане переможцем", - сказав Ходжес.

Тим часом проста ізоляція Криму шляхом знищення ліній постачання зменшить тиск на українські сили, додав він. Російські ракетні удари та атаки безпілотників з півострова зменшаться, а російські війська на окупованому півдні зіткнуться з проблемами матеріально-технічного забезпечення. Тоді Україна потенційно може вивільнити війська на півдні для більш жорсткого протистояння на сході.

"Це явно матиме ширший ефект, ніж просто виведення росіян звідти. Це вплине на весь театр бойових дій, як психологічно, так і матеріально та фізично", - сказав він.

США надали Україні ракети ATACMS

За даними видання The New York Times, минулого тижня США таємно відправили Україні партію далекобійних ракет ATACMS чисельністю понад 100 одиниць.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що США у квітні надали Україні ракети ATACMS, однак не назвала кількість таких ракет, яку отримала Україна.

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