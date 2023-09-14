У Міноборони зауважують, що південь - це основний напрямок наступу ЗСУ, і скрізь по південному регіону російські окупанти знаходяться в обороні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що на Бахмутському напрямку "все йде за планом", а на півдні тривають активні бої. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про успіхи Збройних сил України у наступі південніше Бахмута.

"Це дійсно так. У нас на сході є напрямки наступу ворога - це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський. А є напрямок, де наступаємо ми, - це Бахмутський напрямок. І дійсно, там основні успіхи йдуть вздовж південного флангу, скажімо так, довкола Бахмута або поряд з Бахмутом", - зазначила Маляр.

Вона додала, що там основні бої точилися довкола Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки. "Ми щотижня говорили, що є просування. Щотижня там була звільнена територія. І зараз, дійсно, там, щоб не наврочити, все йде за планом і успішно", - сказала представниця міністерства.

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Водночас, говорячи про південний напрямок, Маляр зауважила, що південь - це основний напрямок наступу ЗСУ. "Скрізь по південному регіону ворог знаходиться в обороні… Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. І навіть коли здається, що новини якісь дуже схожі одна на одну щодня, насправді, ситуація дуже динамічна", - сказала вона.

Маляр додала, що те, що ворог перебуває в обороні, не означає, що він просто стоїть в обороні, а означає, що там "тривають дуже активні бої".

"І по кількості обстрілів, якщо ми дивимося з вами південний фронт, - там з боку ворога вистрілюються сотні тисяч боєприпасів і тисячі обстрілів: нараховується 4-5 тисяч за тиждень. Тобто ви можете зрозуміти по цих цифрах, наскільки там гаряче", - зауважила заступниця міністра.

Стосовно звільнених населених пунктів вона зазначила, що ворог усе одно не хоче залишати їх, тож продовжує вести боротьбу.

"Тому нам доводиться навіть ті позиції, які нами вже зайняті, і навіть ми там закріпилися, - нам усе одно зараз доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", - розповіла Маляр.

Крім того, щодо Мелітопольського напрямку вона зауважила, що там ЗСУ "поступово, але просуваються".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Маляр зазначила, що ситуація в Мар’їнці та Авдіївці загострилася. Росіяни збільшили там кількість обстрілів та почали штурми. Водночас, за її словами, на півдні є тенденція просування ЗСУ.

Своєю чергою, американський Інститут вивчення війни (ISW) також заявив, що Сили оборони України мали успіхи у просуванні на південному фронті, а також навколо Бахмута. Так, аналітики, зокрема, зафіксували просування українських сил в західній частині Запорізької області та на південь від Бахмута.

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