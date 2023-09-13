Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що ситуація в Мар’їнці та Авдіївці загострилася.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації та фронті та лінії оброни російських загарбників.
"Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар’їнці, Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми… Вже близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку, Мар’їнку. Вони обстрілюють, фактично стерли вже з обличчя землі ці два населені пункти. Там фактично зверху вже і не можна воювати, там вже війна заходить під землю", - зауважила представниця міністерства.
Водночас, додала вона, окупанти не можуть захопити ані Мар’їнку, ані Авдіївку. "У них певний час, можна так сказати, була певна "стабільна" кількість обстрілів і авіаційних ударів, яких вони задавали, а зараз ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали. Тобто вони все ж не полишають цих планів", - сказала Маляр.
Крім того, говорячи про Куп’янський та Лиманський напрямки, заступниця міністра відзначила, що зараз там спостерігається "зменшення інтенсивності з боку ворога". "Там кількість боїв значно зменшилася. І були навіть дні, коли тільки обстріли були, а по факту бойових зіткнень – мінімізовано фактично. Але це не означає, що ворог відмовився від своїх планів чи відступив. Вони просто збираються з силами, вони готуються і не полишають своїх завдань вийти на Куп’янськ і Донецьку/Луганську області", - зазначила вона.
На Бахмутському ж напрямку, зауважила Маляр, у ЗСУ "стабільно успіхи є". "Ми поступово дуже, але впевнено там просуваємося вперед", - додала представниця міністерства.
"Зараз, якщо говорити про південь, загалом тенденція, що там є просування наших Збройних сил. І по цих напрямках, де є успіхи, ми закріплюємося, наші Збройні сили, на рубежах. Але, якщо говорити, скажімо, щодо звільнених населених пунктів, звісно що росіяни так просто не хочуть здаватися", - зазначила Маляр.
Вона нагадала про Роботине, яке було взяте під контроль, але в його районі точаться "дуже серйозні бої".
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Нещодавно Маляр зазначила, що для російських загарбників основним напрямком наступу залишається схід і вони досі мають мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти мають чотири основні напрямки наступу - Куп'янський, Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський.
Заступниця міністра зауважила, що якщо дивитися по цифрах обстрілів та штурмів, то їх зараз дещо менше, але це не означає, що росіяни змінили свої плани.