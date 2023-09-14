У той же час заяви росіян про їхні успіхи на сході підтвердження не знайшли.

Сили оборони України мали успіхи у просуванні на південному фронті, а також навколо Бахмута. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зокрема зафіксували просування українських сил в західній частині Запорізької області та на південь від Бахмута.

"Геолоковані кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області", – зазначають в ISW.

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Також аналітики взяли до уваги заяву Генштабу ЗСУ від 13 вересня про те, що українські сили досягли неуточнених часткових успіхів біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

У той же час ISW не спостерігає візуальних доказів систематичним заявам окупантів про їхнє просування настільки близько до Куп’янська, щоб викликати занепокоєння України щодо можливого оточення. Аналогічно аналітики не бачать доказів заявам росіян про те, що вони вибили ЗСУ з Кліщіївки.

Ситуація на фронті – останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти підсилюються резервами на півдні України. Це ускладнює просування українських захисників уперед, проте воїни Сил оборони продовжують метр за метром звільняти окуповані території. Бійці запевняють, що просування в районі Роботиного відбувається щодня.

Як зазначається у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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