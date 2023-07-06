Лише за вчорашню добу знищено шість складів боєприпасів на таврійському напрямку.

Рано чи пізно нестача боєприпасів та пального для російських загарбників стане фатальною внаслідок точних влучань, які здійснюють українські захисники з метою знекровлення ворога.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що щодня Збройні Сили України знаходять і знищують склади та логістичні вузли російських окупантів.

"Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку", - відзначила Маляр.

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За її словами, це є відповіддю на лобові штурми ворога. "Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - підкреслила Маляр.

Також заступниця міністра розповіла про влучання в окупованій Макіївці. "Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "Град"", - наголосила Маляр.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 липня, українські Сили оборони знищили склад загарбницької армії в окупованій Макіївці.

Росіяни розмістили склад боєприпасів у житловому кварталі Макіївки, використовуючи цивільних як "щит". Втім, ворогу ця цинічна тактика не допомогла. Боєприпаси росіяни розмістили на території недобудованого мікрорайону "Моноліт". А саме - між шахтою Бутовською та міською лікарнею №2.

Місцеві мешканці повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч з житловими будинками і медзакладами, щоби звинуватити Україну у терактах.

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