Під удар ЗСУ потрапив російський склад БК у Ягідному під Бахмутом.

ЗСУ продовжують нищити запаси боєприпасів російських окупантів, чим ускладнюють ворогу відбиття атак українських захисників на свої позиції.

Командувач Східним угрупуванням генерал Олександр Сирський опублікував у соцмережах чергове відео від Збройних сил - цього разу засвідчена професійна робота артилерії 77-ї окремої аеромобільної бригади по польовому складу з БК у Ягідному на Бахмутському напрямку.

На відзняті дроном кадри потрапив вже сам момент пожежі на складі, в результаті "прильоту" боєприпаси довго детонували і виконали решту роботи замість ЗСУ. На ролику, зокрема, показано, що противник намагався замаскувати боєприпаси, однак його це від пильного ока оборонців неврятувало.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація у Бахмуті

Українські сили мають нові успіхи у просуванні на Бахмутському напрямку. Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на цій ділянці йде бойова робота по флангам, оборонці тиснуть на ворога. У ході боїв бійці ліквідували 116 окупантів і 199 поранили. Ще знищено 10 польових складів з боєприпасами.

За словами екс-командира "Азову" Максима Жоріна, бої тривають як на флангах, так і безпосередньо вже у місті. Зараз ЗСУ рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмута.

З цього західні аналітики зробили припущення, що Росія може почати відведення військ з Херсонської або Луганської областей, щоб утримати Бахмут. Зокрема, вже зафіксовано перекидання росіянами до міста одного полку десантників з Лиманського напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 229 тис 660 російських окупантів, з них майже 800 за минулу добу. Також знищено чимало ворожої техніки.

Раніше у мережі з'явилися кадри одного з найкривавіших для росіян бою на Луганщині. Попри чисельну перевагу супротивника, українським військовим вдалося знищити тоді 40 окупантів, поранити понад 100 ворожих солдатів і знищити їхню техніку. Зазначається, що було кілька ворожих атак.

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