У самій лікарні, яку росіяни демонстрували нібито як "місце прильоту", вибуховою хвилею вибито вікна, як і у будинках поряд.

Росіяни розмістили склад боєприпасів, який напередодні феєрично "злетів у повітря", у житловому кварталі Макіївки, використовуючи цивільних як "щит". Втім, ворогу ця цинічна тактика не допомогла.

Журналісти видання "Донбасс. Реалии" встановили геолокацію відзнятих ЗСУ та очевидцями кадрів підриву складу. З'ясувалося, що боєприпаси росіяни розмістили на теритрію недобудованого мікрорайону "Моноліт". А саме - між шахтою Бутовською та міською лікарнею №2.

У самій лікарні, яку росіяни демонстрували нібито як "місце прильоту", вибуховою хвилею вибито вікна, як і у будинках поряд.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч з житловими будинками і медзакладами, щоби звинуватити Україну у терактах.

ЗСУ вдарили по складу окупантів у Макіївці - головне

4 липня Стратком ЗСУ підтвердив знищення українськими силами великого складу з боєприпасами російських окупантів у Макіївці близько 21:00 за місцевим часом.

Опубліковані свідками численні відео засвідчили, що ЗСУ влучили точно по військовому об'єкту загарбників з подальшою вторинною детонацією та масштабною пожежою.

Втрати РФ в Україні - головне

Лише протягом минулої доби українські захисники та захисниці знищили ще 670 російських терористів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідовано близько 231 тис. 700 окупантів.

Окремо зауважувалося, що на Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували понад дві роти російських військових.

Зокрема, йдеться про дві бойові броньовані машини, три гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", радіолокаційну систему "Зоопарк" та автомобільну техніка.

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