Аеророзвідка переплутала відхід окупантів із наступом українських сил.

Понад 60 російських окупантів загинули або отримали поранення під "дружнім вогнем" під час відступу з села Опитне Донецької області.

Про це пише The Daily Telegraph з посиланням на російські джерела.

"Дружній вогонь" артилерії

Російський оператор безпілотника наказав артилерії вдарити по скупченню окупантів, помилково сприйнявши хаотичний відхід російських сил за швидке просування українців по відкритому полі .

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Прокремлівські військові блогери спочатку заявили, що 200 російських військових відступають на "більш вигідні позиції", оскільки українські війська поступово долають оборону навколо села.

"На жаль, не всі відступили чітко та злагоджено. Частина бійців хаотично і майже в паніці відходила на нові позиції. В результаті сталася трагедія, наші солдати загинули… від вогню власної артилерії", - розповіло інформоване російське джерело.

Народний депутат України Юрій Мисягін написав у соцмережах, що в результаті інциденту дружнього вогню загинули 27 росіян, ще 34 отримали поранення.

"Приблизно половині поранених відірвало руки чи ноги. Втрачено кілька одиниць техніки", – додав він.

Операція в Опитному

Наприкінці минулого тижня Україна звільнила частину села Опитне, де Росія сформувала плацдарм для власного наступу на сусідню Авдіївку. Українські війська повільно атакували одну посадку за іншою у цьому районі, просунувшись приблизно на 800 метрів. Оборона росіян посипалася.

Згодом ЗСУ скористалися інцидентом зі "дружнім вогнем", щоб просунутися ще на 900 метрів, і українські офіційні особи підтвердили, що підрозділи 53-ї та 501-ї бригад увійшли в село.

Російські джерела стверджують, що московські війська продовжують контратаки на Опитне, але навряд чи їм вдасться відновити контроль, оскільки село відрізане річкою від лінії фронту.

Поширені в соцмережах геолокаційні кадри показали, що Україні вдалося просунутися до Пісків, села на південний захід від Опитного, на 500 метрів.

Українські війська відкрили третю вісь у цьому районі, здійснивши успішний рейд на контрольовану Росією територію з села Невельське, що ще в чотирьох милях на захід.

"Штурм ведеться окремо від трьох основних напрямків просування України – від Оріхова на Мелітополь, від Великої Новосілки у напрямку Бердянська та Маріуполя та на південь від Бахмута. Новий штурм важливий тим, що він, ймовірно, має на меті притупити російський плацдарм у напрямку Авдіївки, який можна було б оточити", - пише видання.

Останні новини з Опитного

Кілька днів тому в селище Опитне біля Авдіївки (Донецька область) зайшли Сили оборони України, але поки складно говорити про якийсь контроль, тому що ворог безуспішно намагається відбити втрачені позиції.

Військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, окупантам майже нереально проскочити до Опитного. Він підкреслив, що поки окупанти намагалися обійти Авдіївку, українські війська створили групу і просунулися в Опитному – в бік Донецька і Донецького аеропорту.

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